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В Україні триває спалах коронавірусу, фото: «Ракурс»

Коронавірус в Україні: на Дніпропетровщині 53 медпрацівники опинилися на ізоляції через контакт із хворою

12 кві 2020, 18:33
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У Дніпропетровській області через контакт із інфікованою коронавірусом медсестрою на ізоляції опинилися 53 медпрацівники лікарні, розташованої у райцентрі Петропавлівка.

В усіх цих медиків взяли аналізи на коронавірус, їхні результати очікуються. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода» з посиланням на начальницю відділу санепіднагляду ГУ Держспоживслужби в Дніпропетровській області Нелю Полюхович.

Зазначається, що інфікована медсестра контактувала із членами релігійної організації, яка в цьому райцентрі проводила біблійну школу, в котрій нещодавно зафіксували спалах коронавірусу.

Станом на сьогоднішній ранок у Дніпропетровській області було офіційно підтверджено 58 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні вже виявлено майже 2,8 тис. випадків коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть в результаті тривалої хвороби архімандрита Києво-Печерської лаври Нектарія. У лаврі нещодавно коронавірус виявили у 30 духівників.


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