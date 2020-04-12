Коронавірус в Україні: на Дніпропетровщині 53 медпрацівники опинилися на ізоляції через контакт із хворою

В Україні триває спалах коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136626-koronavirus-v-ukrayini-na-dnipropetrovschyni-53-medpracivnyky-opynylysya-na-izolyaciyi-cherez.html

Ракурс

У Дніпропетровській області через контакт із інфікованою коронавірусом медсестрою на ізоляції опинилися 53 медпрацівники лікарні, розташованої у райцентрі Петропавлівка.

В усіх цих медиків взяли аналізи на коронавірус, їхні результати очікуються. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода» з посиланням на начальницю відділу санепіднагляду ГУ Держспоживслужби в Дніпропетровській області Нелю Полюхович.

Зазначається, що інфікована медсестра контактувала із членами релігійної організації, яка в цьому райцентрі проводила біблійну школу, в котрій нещодавно зафіксували спалах коронавірусу.

Станом на сьогоднішній ранок у Дніпропетровській області було офіційно підтверджено 58 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні вже виявлено майже 2,8 тис. випадків коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть в результаті тривалої хвороби архімандрита Києво-Печерської лаври Нектарія. У лаврі нещодавно коронавірус виявили у 30 духівників.