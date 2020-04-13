Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Новий коронавірус виявили вже у п’яти осіб із Миколаївської області. В регіоні нові підтверджені випадки інфікування COVID-19.

Першими захворіли дві пенсіонерки з села Воронівка Вознесенського району, їх госпіталізували. Лабораторні дослідження згодом показали, що заразилися коронавірусом ще троє осіб, які контактували з хворими. Двоє заражених із Воронівки, ще одна особа мешкає у місті Вознесенськ. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної державної адміністрації.

Нових інфікованих відправили лікуватися додому, в самоізоляцію. Встановлено, що вони контактували з 17 людьми. Цих людей терміново обстежать.

На Тернопільщині коронавірус продовжує вражати медичних працівників. У Монастириському районі ще 41 медик інфікувався COVID-19 — 11 лікарів, 30 фельдшерів та медичних сестер.

Загалом у районі заражена 141 особа, серед хворих — семеро дітей, 12 державних службовців, троє співробітників поліції, двоє вчителів, священик, завідувач дитячим садком, рятівник ДСНС, голова ОТГ, сільський староста.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області через контакт із інфікованою коронавірусом медичною сестрою на ізоляції опинилися 53 медпрацівники лікарні, розташованої у райцентрі Петропавлівка.