Иран не будет передавать Украине «черные ящики» с самолета МАУ. Фото: Главком

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«Черные ящики» с борта сбитого украинского Boeing авиакомпании МАУ не будут передавать Украине.

Причиной всему стала вспышка китайского коронавируса SARS-CoV-2 в Иране. Еще 5 марта Тегеран предупредил Канаду о отмене передачи на экспертизу «черных ящиков», поскольку вспышки коронавируса в государствах влияли на возможность чиновников Ирана выезжать за границы страны. Об этом заявила директор Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс, сообщает CBC.

Был план доставки рекордеров в Украину. Но это отложили из-за вспышки COVID-19 в Иране. Это влияет на их возможность путешествовать в это время, — сказала Фокс.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, 2 марта тогдашний генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что консультации с Ираном о катастрофе под Тегераном самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» отложены из-за вспышки коронавируса. Их обещали восстановить после того, как ситуация в мире улучшится.