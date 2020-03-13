Іран не передаватиме Україні «чорні скриньки» з літака МАУ. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n135094-katastrofa-mau-tegeran-ne-peredavatyme-kyievu-chorni-skrynky-cherez-spalah-koronavirusu.html

Ракурс

«Чорні скриньки» з борту збитого українського Boeing авіакомпанії МАУ не передаватимуть Україні.

Причиною всьому став спалах китайського коронавірусу SARS-CoV-2 в Ірані. Ще 5 березня Тегеран попередив Канаду про скасування передачі на експертизу «чорних скриньок», оскільки спалахи коронавірусу в державах впливали на можливість чиновників Ірану виїжджати за кордони країни. Про це заявила директор Канадської ради з безпеки транспорту Кеті Фокс, повідомляє CBC.

Був план доставлення рекордерів до України. Але це відклали через спалах COVID-19 в Ірані. Це впливає на їхню можливість подорожувати в цей час, — зазначила Фокс.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, 2 березня тодішній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що консультації з Іраном щодо збиття під Тегераном літака Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України» відкладені через спалах коронавірусу. Їх обіцяли відновити після того, як ситуація у світі покращиться.