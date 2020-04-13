Катастрофа МАУ в Ірані. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/ua/n136634-katastrofa-mau-v-irani-analiz-chornyh-skrynok-vidkladaietsya-cherez-koronavirus.html

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Новий коронавірус та карантин, який запроваджений у багатьох країнах через пандемію, не дозволяють розшифрувати бортові самописці з літака Boeing 737 компанії МАУ, який був збитий під Тегераном.

Таке рішення прийняла Канада та ще кілька країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Влада цих держав попросила Іран відкласти дослідження «чорних ящиків», оскільки аналіз потрібно проводити в присутності експертів декількох країн. Про це передає DW.

Зазначається, що 12 квітня Рада Канади з безпеки транспорту повідомила, що Іран кількома днями раніше зв’язався з зацікавленими сторонами, щоб дізнатися, коли в країну прибудуть фахівці, які розшифрують бортові самописці. Оттава відповіла, що аналіз самописців варто відкласти до завершення карантину.

Нагадаємо, ще 2 березня в Офісі генпрокурора заявляли, що консультації з Іраном щодо збиття під Тегераном літака Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України» відкладені через спалах коронавірусу. Їх обіцяли відновити після того, як ситуація у світі покращиться.

Згодом директор Канадської ради з безпеки транспорту Кеті Фокс заявила, що Іран не передаватиме Україні «чорні скриньки» з борту збитого Boeing авіакомпанії МАУ через епідемію COVID-19.