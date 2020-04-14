Катастрофа літака МАУ в Тегерані: Україна наполягає на створенні міжнародної слідчої групи

Катастрофа літака МАУ в Тегерані. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n136709-katastrofa-litaka-mau-v-tegerani-ukrayina-napolyagaie-na-stvorenni-mijnarodnoyi-slidchoyi-grupy.html

Ракурс

Катастрофа літака МАУ в Тегерані забрала життя 176 громадян багатьох країн, тому Україна ініціює створення міжнародної слідчої групи, що дозволить істотно прискорити процес розслідування цієї трагедії.

Про цю ініціативу повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора України.

Крім того, прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту з метою детального вивчення причин авіакатастрофи, а також з’ясування обставин потрапляння у літак ракети ТОР-М1, призначили проведення комплексної криміналістичної експертизи.

У рамках кримінального провадження також буде проаналізовано інформацію про інші авіарейси, які здійснювалися перед вильотом літака рейсу PS 752 Тегеран — Київ.

У той же час, досі залишається у підвішеному стані питання передачі Україні «чорних ящиків», які можуть містити дуже важливу для слідства інформацію.

Як раніше писав «Ракурс», Канада і ще декілька країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані, попросили Іран через коронавірусний карантин відкласти проведення досліджень «чорних ящиків». У Канаді вважають, що дана процедура повинна проводитися у присутності експертів зацікавлених країн.