Війна на Донбасі: шість років тому розпочалися активні бойові дії

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Бойові дії на Донбасі розпочалися шість років тому 14 квітня. Так звана активна фаза АТО стартувала у відповідь на захоплення у квітні 2014 року російськими окупантами українських міст — Слов’янська, Краматорська і Дружківки. Невеликі штурмові загони диверсантів РФ впродовж кількох днів квітня взяли під контроль Горлівку, Костянтинівку, Лиман, Бахмут (Артемівськ), Покровське (Красноармійськ) та інші міста Донеччини і Луганщини. В. о. президента України Олександр Турчинов відреагував на вторгнення Росії оголошенням початку Антитерористичної операції на Донбасі.

У район Слов’янська та Краматорська перекинули спецпідрозділи СБУ та Збройних сил України. Перший бій відбувся зранку 13 квітня у Семенівці, передмісті Слов’янська, тоді, потрапивши у засідку бойовиків загинув капітан СБУ «Альфа».

15 квітня в рамках АТО український спецназ звільнив від російських окупантів аеропорт Краматорська. Того ж дня кілька тактичних груп ЗСУ, а також підрозділи Нацгвардії України вийшли на ближні підступи до Слов’янська і організували його блокування.

Перше серйозне бойове зіткнення українських військових з незаконними збройними формуваннями відбулося 2 травня, коли в небі над Слов’янськом ворог із ПЗРК поцілив у гелікоптер сил АТО. Тоді стало зрозуміло, що донецькими сепаратистами керують кадрові військові РФ. Починаючи з 22 травня між силами АТО і збройними формуваннями Росії почалися регулярні бойові дії.

Перша масштабна операція українських військових відбувалася 26 травня, коли під прикриттям авіації та десанту відбувся бій за Донецький аеропорт. Окупант тоді втратив близько сотні терористів.

4 червня захисники України звільнили Лиман, а 13 — Маріуполь. На початку липня сили АТО розпочали стрімкий наступ, 5 липня звільнивши Слов’янськ і Краматорськ, наступного дня — Бахмут, 21 липня — Торецьк, 30 липня — Авдіївку, 1 серпня — Красногорівку, 5 серпня — Мар’їнку. Бойові дії перемістились на південь Донбасу.

Українській армії вдалося зупинити наступ ворога, однак частина Донецької та Луганської областей продовжують жити в російській окупації. За шість років війна забрала життя понад 13 тис. українців. Майже півтора мільйони українців залишили ОРДЛО і стали внутрішньо переміщеними особами.