Коронавірус у Києві: кількість хворих перевалила за півтисячі, влада ізолювала лавру, фото — Волинь24

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Коронавірус у Києві забрав життя вже 10 хворих. Станом на ранок 14 квітня, в столиці підтвердили 551 випадок зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Одужали 12 людей.

Мер Віталій Кличко під час брифінгу в КМДА розповів, що за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 56 киян. Один випадок — летальний.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків, — повідомив Кличко.

Кличко розповів, що вчора влада направила медичні бригади в Києво-Печерську лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів і 68 студентів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації.

На території лаври виставили чотири пости правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом.

У лікарні помер 42-річний монах із Почаївської лаври, який перебував у Києві. У лаврі щоденно проводять дезінфекцію.

Учора мер повідомляв, що коронавірус у столиці діагностували у 495 осіб. Із них 63 випадки інфікування зареєстровано в Києво-Печерській лаврі. У зв’язку з цим комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення закрити лавру на карантин.