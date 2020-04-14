У Києві горіла електростанція. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n136706-u-kyievi-gorila-elektrostanciya-pered-pojejeu-bulo-chutno-vybuh-socmereji-foto-video.html

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Пожежа в Києві зафіксована сьогодні на вулиці Ревуцького. Там горіла електростанція.

Перед початком пожежі було чутно сильний вибух, після чого електростанцію охопив вогонь. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляють у соцмережах жителі району Позняки, де розташована електростанція, гучний вибух було чутно об 11.15, після чого будівлю охопив вогонь. Перша пожежна машина приїхала вже через п’ять хвилин після цього, друга — через 20.

Прямо сейчас горит электростанция на Ревуцкого. Очевидцы утверждают, что перед пожаром было слышно сильный взрыв. Опубліковано Киев ОперативныйВівторок, 14 квітня 2020 р.

Зараз вогонь вже загасили, повідомляють місцеві жителі. Будівля ще оповита димом, але вогню вже немає.

Також користувачі пишуть, що минулого тижня була зафіксована така ж пожежа на цій станції.

Нагадаємо, раніше пожежа виникла на радіозаводі в Дарницькому районі. Вона почалася із займання дров, які зберігалися на відкритій місцевості, після чого поширилася на одноповерхову складську будівлю, де зберігалися лакофарбові матеріали.