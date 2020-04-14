В Киеве горела электростанция. Скриншот из видео

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Пожар в Киеве зафиксирован сегодня на улице Ревуцкого. Там горела электростанция.

Перед началом пожара был слышен сильный взрыв, после чего электростанцию охватил огонь. Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

Как сообщают в соцсетях жители района Позняки, где находится электростанция, громкий взрыв был слышен в 11.15, после чего здание охватил огонь. Первая пожарная машина приехала уже через пять минут после этого, вторая — через 20.

Прямо сейчас горит электростанция на Ревуцкого. Очевидцы утверждают, что перед пожаром было слышно сильный взрыв. Опубліковано Киев ОперативныйВівторок, 14 квітня 2020 р.

Сейчас огонь уже потушили, сообщают местные жители. Здание еще окутано дымом, но огня уже нет.

Также пользователи пишут, что на прошлой недели был зафиксирован такой же пожар на этой станции.

Напомним, ранее пожар возник на радиозаводе в Дарницком районе. Он начался с возгорания дров, которые хранились на открытой местности, после чего распространился на одноэтажное складское здание, где хранились лакокрасочные материалы.