Коронавирус в Киеве: число больных перевалило за полтысячи, власти изолировали лавру, фото — Волынь24

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Коронавирус в Киеве унес жизни уже 10 больных. По состоянию на утро 14 апреля, в столице подтвердили 551 случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Выздоровели 12 человек.

Мэр Виталий Кличко во время брифинга в КГГА рассказал, что за минувшие сутки заболевание подтвердили у 56 киевлян. Один случай — летальный.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков, — сообщил Кличко.

Кличко рассказал, что вчера власти направили медицинские бригады в Киево-Печерскую лавру. Медобследование там прошли 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации.

На территории лавры выставили четыре поста правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы. Попасть в лавру можно только по специальному разрешению.

В больнице скончался 42-летний монах из Почаевской лавры, который находился в Киеве. В лавре ежедневно проводят дезинфекцию.

Вчера мэр сообщал, что коронавирус в столице диагностировали у 495 человек. Из них 63 случая инфицирования зарегистрировали именно в Киево-Печерской лавре. В связи с этим комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение закрыть лавру на карантин.