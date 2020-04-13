Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Фото: Информатор

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 495 человек. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 79 человек. Из них 63 случая инфицирования зарегистрированы в Киево-Печерской лавре.

В связи с этим комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение закрыть лавру на карантин. Об этом во время онлайн-брифинга 13 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он также обратился к правоохранительным органам, чтобы они проконтролировали исполнение этого решения. Кроме того, отметил Кличко, город сегодня направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.

За последние сутки инфицирование диагностировали у 22 женщин в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. Среди них шестеро медиков. Также были зафиксированы два новых летальных случаях, общее число погибших от коронавируса достигло девяти человек.

По словам Кличко, в течение выходных Киевский городской лабораторный центр получил 827 образцов для тестирования на коронавирус, всего было сделано более 4 тыс. тестов. Он также отметил, что 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус, получают подтверждение диагноза.

Как сообщалось, коронавирус SARS-CoV-2 унес жизнь архимандрита Киево-Печерской лавры Нектария (Александра Коваленко).