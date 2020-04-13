Народный депутат Украины Сергей Вельможный. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n136648-koronavirus-v-rade-u-nardepa-velmojnogo-nachalis-oslojneniya-foto.html

Ракурс

Двустороннюю пневмонию обнаружили у народного депутата из группы «Доверие» Сергея Вельможного, у которого диагностировали коронавирус.

О результатах компьютерной томографии легких, которая показала осложнения, парламентарий 13 апреля сообщил на собственной странице в Facebook.

К сожалению, мои друзья, это произошло. Прошел компьютерную томографию легких. Результат — двусторонняя пневмония. Нет слов, я подавлен…, — говорится в сообщении.

В марте Сергей Шахов заявлял, что коронавирус подхватил депутат Верховной Рады Сергей Вельможный из группы «Доверие», однако позже тест показал отрицательный результат.

В начале апреля Шахов, который подхватил COVID-19 во время отдыха во французском горнолыжном курорте Куршевель, заявил, два его последних теста на коронавирус показали отрицательный результат.

В Верховной Раде заболели коронавирусной болезнью COVID-19 по крайней мере восемь нардепов. Среди них два нардепа из «Слуги народа», три из «Оппозиционной платформы — За жизнь», два внефракционных и один из группы «Доверие».