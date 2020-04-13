Следующее заседание Рада может провести 15 апреля. Фото: rada.gov.ua

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Верховная Рада Украины сегодня соберется на внеочередное заседание, чтобы принять ряд законопроектов, в том числе законы по борьбе с коронавирусом и поправки в госбюджет на 2020 год. Однако уже послезавтра, 15 апреля, народные депутаты могут собраться в стенах парламента еще раз.

Именно на 15 апреля планируется еще одно внеочередное заседание Рады. На нем депутаты планируют рассмотреть вопросы, которые не успеют сегодня. Об этом рассказал нардеп от фракции «Слуга народа» Иван Шинкаренко, передает «112 Украина».

Шинкаренко отметил, что нардепы 15 апреля «будут обсуждать те вопросы, по которым не удастся найти общий компромисс». Также представитель парламента рассказал, что после сегодняшнего заседания Рады запланировано собрание фракции «Слуга народа». Оно состоится в 17.00. На нем будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Шинкаренко, «слуги» ждут президента, «чтобы он добавил свою аргументацию, свое видение тех законов, которые очень важны сегодня». Предполагается, что речь будет идти и о так называемом «антиколомойском» законе. В Раде хотят голосовать за поправки к закону, которых подали более 16 тыс., «пачками». Так планируется ускорить рассмотрение законопроекта.

Отметим, сегодняшнее заседание Верховной Рады запланировано на 14.00. Народные депутаты попытаются повторно принять в первом чтении законопроект об изменениях в госбюджет. Также во втором чтении будет рассмотрен проект закона о национальной инфраструктуре геокадастровых данных. Кроме того, могут быть внесены поправки в закон «О защите населения от инфекционных болезней», увеличены штрафы за поджог травы.

Как сообщалось, 11 апреля бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год, необходимых из-за ситуации с коронавирусом. В частности, комитет поддержал уменьшение финансирования Фонда по борьбе с COVID-19 на 2 млрд грн, а также проголосовал за ограничение зарплат чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов набсоветов госпредприятий 10 минимальными зарплатами на период карантина.