Комитет Рады поддержал поправки в бюджет. Фото: Алексей Гончаренко

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Ракурс

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля. На заседании нардепы будут голосовать за внесение изменений в госбюджет Украины на 2020 год.

Сегодня бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год, необходимых из-за ситуации с коронавирусом. О решении комитета принять поправки в госбюджет сообщил в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

По его словам, утверждены следующие изменения:

уменьшено финансирование Фонда по борьбе с COVID-19 на 2 млрд грн — теперь он составляет 64,9 млрд грн;

восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн);

добавлены 100 млн грн на строительство аэропорта в Днепре (изначально правительство хотело аннулировать эти расходы);

добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины;

добавлены 15 млн грн на национальный парк «Софиевка».

Нардеп также отметил, что бюджетный комитет поддержал предложение Кабинета министров ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов набсоветов госпредприятий 10 минимальными зарплатами на период карантина. Гончаренко утверждает, что предложение ограничить такие зарплаты вплоть до конца 2020-го года не нашло необходимой поддержки в комитете.

Напомним, ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что изменения в бюджет не могут устраивать все стороны, потому что такого не было никогда.