Комітет Ради підтримав поправки до бюджету. Фото: Олексій Гончаренко

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Верховна Рада збереться на позачергове засідання 13 квітня. На засіданні нардепи голосуватимуть за внесення змін до держбюджету України на 2020 рік.

Сьогодні бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проект змін до держбюджету на 2020 рік, необхідних через ситуацію з коронавірусом. Про рішення комітету прийняти поправки до держбюджету повідомив у Telegram нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За його словами, затверджені наступні зміни:

зменшено фінансування Фонду з боротьби з COVID-19 на 2 млрд грн — тепер він становить 64,9 млрд грн;

відновлена ​​дотація аграріям у розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);

додані 100 млн на будівництво аеропорту в Дніпрі (спочатку уряд хотів анулювати ці витрати);

додані 21 млн грн на Український інститут при МЗС України;

додані 15 млн на національний парк «Софіївка».

Нардеп також зазначив, що бюджетний комітет підтримав пропозицію Кабінету міністрів обмежити зарплати чиновників, депутатів, суддів, керівників держпідприємств і членів наглядових рад держпідприємств 10 мінімальними зарплатами на період карантину. Гончаренко стверджує, що пропозиція обмежити такі зарплати аж до кінця 2020 року не знайшла необхідної підтримки в комітеті.

Нагадаємо, раніше голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що зміни до бюджету не можуть влаштовувати всі сторони, тому що такого не було ніколи.