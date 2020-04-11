Справи Майдану: двох екс-начальників МВС підозрюють у причетності до силового розгону

ДБР розслідує справи Майдану. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n136593-spravy-maydanu-dvoh-eks-nachalnykiv-mvs-pidozruut-u-prychetnosti-do-sylovogo-rozgonu.html

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Справи Майдану продовжує розслідувати Державне бюро розслідувань. Відомство завершило досудове слідство щодо двох кримынальних проваджень.

Ці провадження розслідувалися відносно екс-заступника начальника управління громадської безпеки головного управління Міністерства внутрішніх справ (МВС) у Києві і колишнього заступника начальника управління — начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки столичного ГУ МВС, ймовірно причетних до розгону Євромайдану. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 30 листопада 2013 року зазначені чиновники МВС, слідуючи злочинному наказу, організували незаконний розгін громадян. Внаслідок цих дій бійці «Беркута» і внутрішніх військ МВС витіснили близько 300 протестуючих за межі Майдану Незалежності, чим порушили їх конституційне право на мирні зібрання та мітинги.

Дії двох колишніх керівників підрозділів МВС кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 41 (виконання злочинного наказу або розпорядження), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали викрадача активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергія Мисливого. Він переховувався за кордоном і змінив ім’я.