Справи Майдану: затриманий сьогодні викрадач Вербицького і Луценка змінив ім'я, фото — UAЗМІ

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Ракурс

Викрадач активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, якого сьогодні затримали, переховувався за кордоном і змінив ім’я. В Офісі генпрокурора підтвердили затримання підозрюваного і розповіли, що здійснили його 10 березня разом із Держбюро розслідувань.

Громадянин підозрюється у викраденні та катуванні Луценка та Вербицького, а також у вбивстві останнього.

З квітня 2014 року затриманий перебував в міжнародному розшуку і отримав у 2015 році паспорт громадянина України на інше ім’я. Експерти вирахували його особу. Йому інкримінуються п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство заручника або викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Запобіжний захід йому ще не обирали.

В Офісі генпрокурора повідомили, що в кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації, викрадення та катування активістів Майдану наразі повідомлено про підозру 11 особам. Вони перебувають в розшуку.

«Ракурс» писав, що сьогодні адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська повідомила про затримання ймовірного викрадача Луценка і Вербицького Сергія Мисливого.

Замордованому тітушками сейсмологу зі Львова Вербицькому було 50 років. 21 січня він потрапив під обстріл гумовими кулями на вулиці Грушевського. Одна з них влучила в око і Юрія відвезли до Олександрівської лікарні. Того ж дня його разом із Ігорем Луценком, який привіз Вербицького до медзакладу, викрали. Ймовірно, виконавці побиття активістів зламали кістки Вербицькому і викинули своїх жертв на мороз у лісі в різних місцях. 22 січня тіло Вербицького зі слідами тортур знайшли у лісі на околицях села Гнідин Бориспільського району. Офіційна причина його смерті — переохолодження.