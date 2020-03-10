Дела Майдана: задержанный сегодня похититель Вербицкого и Луценко сменил имя, фото — UAСМИ

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Ракурс

Похититель активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, которого сегодня задержали, скрывался за границей и изменил имя. В Офисе генпрокурора подтвердили задержание подозреваемого и рассказали, что предприняли его 10 марта вместе с Госбюро расследований.

Гражданин подозревается в похищении и истязании Луценко и Вербицкого, а также в убийстве последнего.

С апреля 2014 года задержанный находился в международном розыске и получил в 2015 году паспорт гражданина Украины на другое имя. Эксперты вычислили его личность. Ему инкриминируются п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Меру пресечения ему еще не избирали.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в уголовном производстве по факту создания преступной организации, похищений и пыток активистов Майдана пока сообщено о подозрении 11 лицам. Они находятся в розыске.

«Ракурс» писал, что сегодня адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила о задержании предполагаемого похитителя Луценко и Вербицкого Сергея Мыслывого.

Замученному титушками сейсмологу Вербицкому было 50 лет. 21 января он попал под обстрел резиновыми пулями на улице Грушевского. Одна из них попала в глаз и Юрия увезли в Александровскую больницу. В тот же день его вместе с Игорем Луценко, который привез Вербицкого в медучреждение, похитили. Вероятно, исполнители избиения активистов сломали кости Вербицкому и выбросили своих жертв на мороз в лесу в разных местах. 22 января тело Вербицкого со следами пыток нашли в лесу в окрестностях села Гнедин Бориспольского района. Официальная причина его смерти — переохлаждение.