Погода в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n136592-pogoda-v-ukrayini-kyyan-poperedjaut-pro-nichni-zamorozky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні найближчими днями буде теплою, але у Києві та Київській області в ніч на неділю очікується значне зниження температури до 0−2°, у зв’язку з чим на ґрунті можуть бути заморозки.

Також сильні заморозки прогнозуються вночі 12 квітня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вночі 12 квітня очікуються заморозки як ґрунту, так і у повітрі. Це відповідає другому рівню небезпеки. Також, за даними Укргідрометцентру, заморозки очікуються в Житомирській області, а також західних, північних, центральних і східних областях. Прогнозують від 0° до 5° морозу на поверхні грунту та у повітрі.

Окрім того, найближчими днями в Україні буде спостерігатися підвищена пожежна небезпека. 12−13 квітня в західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що у Києві склалися погодні умови, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Це слабкий вітер з підвищенням температури в приземному шарі, які перешкоджають змішуванню атмосферних шарів повітря.