Погода в Украине. Фото: Pixabay

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Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, но в Киеве и Киевской области в ночь на воскресенье ожидается значительное снижение температуры до 0−2°, в связи с чем на почве могут быть заморозки.

Также сильные заморозки прогнозируются ночью 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ночью 12 апреля ожидаются заморозки как почвы, так и в воздухе. Это соответствует второму уровню опасности. Также, по данным Укргидрометцентра, заморозки ожидаются в Житомирской области, а также западных, северных, центральных и восточных областях. Прогнозируют от 0° до 5° мороза на поверхности почвы и в воздухе.

Кроме того, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться повышенная пожарная опасность. 12−13 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Киеве сложились погодные условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Это слабый ветер и повышение температуры в приземном слое, которые препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха.