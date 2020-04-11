Зеленский поехал на Донбасс. Фото: ОП

https://racurs.ua/n136591-zelenskiy-proveril-na-donbasse-palatochnyy-gorodok-dlya-lecheniya-bolnyh-covid-19-i-razdal-chasy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 11 апреля посетил Донецкую область, где, в частности, проверил палаточный городок для лечения военных, инфицированных COVID-19.

Он посетил палаточный городок для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя, который расположен в Покровске. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

На видео, опубликованном Офисом президента, видно, что Зеленский вместе с военными осмотрел палаточный городок. Ему рассказали об условиях лечения, наличии медицинского оборудования, лекарств. В частности, в госпитале работают 33 врача, из них 10 человек хирургического профиля и 23 — терапевтического. Также в связи с пандемией в городке развернули инфекционное отделение, работают диагностические и стоматологические кабинеты.

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя. Опубліковано Офіс Президента УкраїниСубота, 11 квітня 2020 р.

Зеленский поблагодарил врачей палаточного городка за то, что они возвращают к жизни военных, которые защищают наше государство. Президент добавил, что не приехал с пустыми руками — привез средства индивидуальной защиты. Также Зеленский подарил часы военным и врачам «за заслуги и образцовое выполнение поставленных задач».

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя. Опубліковано Офіс Президента УкраїниСубота, 11 квітня 2020 р.

Также в планах президента Украины сегодня ознакомиться с ситуацией на участке разведения войск № 3 Богдановка — Петровское. Кроме того, глава государства планирует посетить Бердянск в Запорожской области, чтобы обсудить вопрос создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы «Восток» ВМС Украины.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что власти хотят застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии COVID-19.