Комендантский час невозможен без введения чрезвычайного положения

https://racurs.ua/n136590-komendantskiy-chas-nevozmojen-bez-vvedeniya-chrezvychaynogo-polojeniya-nacpoliciya.html

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«Комендантский час» в эти выходные действует в некоторых городах Украины. Однако его введение возможно только при условии внедрения режима чрезвычайного положения.

Сейчас в Украине введен режим чрезвычайной ситуации, следовательно решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так что решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13.00 11 апреля до 6.00 13 апреля) выполнять не обязательно.

Отметим, комендантский час — это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.

В то же время в полиции отметили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций. Также для противодействия распространению коронавируса полицейские и сотрудники Нацгвардии проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости соблюдения ограничительных мер.