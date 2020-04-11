Комендантська година неможлива без введення надзвичайного стану

https://racurs.ua/ua/n136590-komendantska-godyna-nemojlyva-bez-vvedennya-nadzvychaynogo-stanu-nacpoliciya.html

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«Комендантська година» цими вихідними діє у деяких містах України. Проте її введення можливе тільки за умови впровадження режиму надзвичайного стану.

Наразі в Україні введений режим надзвичайної ситуації, отже рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян носять рекомендаційний характер. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Отже рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13.00 11 квітня до 6.00 13 квітня) виконувати не обов’язково.

Зазначимо, комендантська година — це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни. Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.

Водночас у поліції зазначили, що в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій. Також для протидії поширенню коронавірусу поліцейські та співробітники Нацгвардії проводять широку роз‘яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності дотримання обмежувальних заходів.