Зеленський поїхав на Донбас. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n136591-zelenskyy-pereviryv-na-donbasi-nametove-mistechko-dlya-likuvannya-hvoryh-na-covid-19-ta-rozdav.html

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Володимир Зеленський, президент України, 11 квітня відвідав Донецьку область, де, зокрема, перевірив наметове містечко для лікування хворих на COVID-19 військових.

Він відвідав наметове містечко для хворих на коронавірус 66-го Воєнно-мобільного госпіталю, що у Покровську. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента у Facebook.

На відео, опублікованому Офісом президента, видно, що Зеленський разом із військовими оглянув наметове містечко. Йому розповіли про умови лікування, наявність медичного обладнання, ліків тощо. Зокрема, у госпіталі працюють 33 лікарі, з них 10 людей хірургічного профілю і 23 — терапевтичного. Також у зв’язку з пандемією у містечку розгорнули інфекційне відділення, працюють діагностичні та стоматологічні кабінети.

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя. Опубліковано Офіс Президента УкраїниСубота, 11 квітня 2020 р.

Зеленський окремо подякував лікарям наметового містечка за те, що вони повертають до життя військових, які захищають нашу державу. Президент додав, що не приїхав з пустими руками — привіз засоби індивідуального захисту. Також Зеленський подарував годинники військовим та лікарям «за заслуги та зразкове виконання поставлених завдань».

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя. Опубліковано Офіс Президента УкраїниСубота, 11 квітня 2020 р.

Також у планах президента України сьогодні ознайомитися з ситуацією на ділянці розведення військ № 3 Богданівка — Петровське. Окрім того, глава держави планує відвідати Бердянськ у Запорізькій області, щоб обговорити питання створення об'єктів воєнної інфраструктури воєнно-морської бази «Схід» ВМС України.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що влада хоче застрахувати життя усіх медичних працівників, які задіяні у протидії COVID-19.