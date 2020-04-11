Дела Майдана: двух экс-начальников МВД подозревают в причастности к силовому разгону

ГБР расследует дела Майдана. Фото: Укринформ

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Дела Майдана продолжает расследовать Государственное бюро расследований. Ведомство завершило досудебное следствие по двум уголовным производствам.

Эти производства расследовались в отношении экс-заместителя начальника управления общественной безопасности главного управления Министерства внутренних дел (МВД) в Киеве и бывшего заместителя начальника управления — начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности столичного ГУ МВД, вероятно причастных к разгону Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 30 ноября 2013 года указанные чиновники МВД, следуя преступному приказу, организовали незаконный разгон граждан. В результате этих действий бойцы «Беркута» и внутренних войск МВД вытеснили около 300 протестующих за пределы Майдана Независимости, чем нарушили их конституционное право на мирные собрания и митинги.

Действия двух бывших руководителей подразделений МВД квалифицированы по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 41 (выполнение преступного приказа или распоряжения), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители задержали похитителя активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко Сергея Мыслывого. Он скрывался за границей и изменил имя.