Наступне засідання Рада може провести 15 квітня. Фото: rada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n136646-nastupne-zasidannya-rady-moje-vidbutysya-15-kvitnya-zelenskyy-sogodni-obgovoruvatyme-yogo.html

Ракурс

Верховна Рада України сьогодні збереться на позачергове засідання, щоб прийняти низку законопроектів, зокрема закони з боротьби з коронавірусом і поправки до держбюджету на 2020 рік. Проте вже післязавтра, 15 квітня, народні депутати можуть зібратися у стінах парламенту ще раз.

Саме на 15 квітня планується ще одне позачергове засідання Ради. На ньому депутати планують розглянути питання, які не встигнуть сьогодні. Про це розповів нардеп від фракції «Слуга народу» Іван Шинкаренко, передає «112 Україна».

Шинкаренко зазначив, що нардепи 15 квітня «обговорюватимуть ті питання, за якими не вдасться знайти спільний компроміс». Також представник парламенту розповів, що після сьогоднішнього засідання Ради заплановані збори фракції «Слуга народу». Вони відбудуться о 17.00. На зборах буде присутній і президент України Володимир Зеленський.

За словами Шинкаренка, «слуги» чекають на президента, «щоб він додав свою аргументацію, своє бачення щодо тих законів, які дуже важливі сьогодні». Передбачається, що буде обговорюватися й так званий «антиколомойський» закон. У Раді хочуть голосувати за поправки до закону, яких було подано понад 16 тис., «пачками». Так планується прискорити розгляд законопроекту.

Зазначимо, сьогоднішнє засідання Верховної Ради заплановано на 14.00. Народні депутати спробують повторно прийняти в першому читанні законопроект про зміни до держбюджету. Також у другому читанні буде розглянуто проект закону про національну інфраструктуру геокадастрових даних. Окрім того, можуть бути внесені поправки в закон «Про захист населення від інфекційних хвороб», збільшені штрафи за підпал трави.

Як повідомлялося, 11 квітня бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проект змін до держбюджету на 2020 рік, необхідних через ситуацію з коронавірусом. Зокрема, комітет підтримав зменшення фінансування Фонду з боротьби з COVID-19 на 2 млрд грн, а також проголосував за обмеження зарплат чиновників, депутатів, суддів, керівників держпідприємств і членів наглядових рад держпідприємств 10 мінімальними зарплатами на період карантину.