Народний депутат України Сергій Вельможний. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n136648-koronavirus-u-radi-u-nardepa-velmojnogo-pochalysya-uskladnennya-foto.html

Ракурс

Двосторонню пневмонію виявили у народного депутата з групи «Довіра» Сергія Вельможного, у якого діагностували коронавірус.

Про результати комп’ютерної томографії легень, яка показала ускладнення, парламентар 13 квітня повідомив на власній сторінці в Facebook.

На жаль, мої друзі, це сталося. Пройшов комп’ютерну томографію легень. Результат — двостороння пневмонія. Немає слів, я пригнічений…, — йдеться в повідомленні.

У березні Сергій Шахов заявляв, що коронавірус підхопив депутат Верховної Ради Сергій Вельможний з групи «Довіра», проте пізніше тест показав негативний результат.

На початку квітня Шахов, який підхопив COVID-19 під час відпочинку у французькому гірськолижному курорті Куршевель, заявив, два його останні тести на коронавірус показали негативний результат.

У Верховній Раді захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19 принаймні восьмеро нардепів. Серед них двоє нардепів зі «Слуги народу», троє з «Опозиційної платформи — За життя», двоє позафракційний і один із групи «Довіра».