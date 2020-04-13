Києво-Печерську лавру закрили на карантин. Фото: Інформатор

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Коронавірус у Києві діагностований вже у 495 осіб. За останню добу кількість інфікованих збільшилася на 79 осіб. Із них 63 випадки інфікування зареєстровано в Києво-Печерській лаврі.

У зв’язку з цим комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення закрити лавру на карантин. Про це під час онлайн-брифінгу 13 квітня розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він також звернувся до правоохоронних органів, щоб вони проконтролювали виконання цього рішення. Окрім того, зазначив Кличко, місто сьогодні направить до лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування.

За останню добу інфікування діагностували у 22 жінок віком від 26 до 66 років та 57 чоловіків віком від 18 до 74 років. Серед них шестеро медиків. Також було зафіксовано два нові летальні випадки, загальна кількість загиблих від коронавірусу сягнула дев’яти осіб.

За словами Кличка, протягом вихідних Київський міський лабораторний центр отримав 827 зразків для тестування на коронавірус, загалом було зроблено понад 4 тис. тестів. Він також зазначив, що 15% киян, яких тестують на коронавірус, отримують підтвердження діагнозу.

Як повідомлялося, напередодні коронавірус SARS-CoV-2 забрав життя архімандрита Києво-Печерської лаври Нектарія (Олександра Коваленка).