Коронавирус в Киево-Печерской лавре. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n136669-v-kievo-pecherskoy-lavre-vtoraya-smert-ot-covid-19-esche-odin-nastoyatel-inficirovan.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован почти у 500 человек, из них более 90 — в Киево-Печерской лавре. В связи с этим лавру закрыли на карантин, однако новые случаи инфицирования продолжают там фиксировать.

За минувшие сутки в Киеве умерли два человека, оба — из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отмечается, что одному погибшему было 73 года. По предварительным данным, это архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий (Александр Андреевич Коваленко). О его смерти стало известно вчера.

О втором погибшем в лавре сообщили сегодня, это 47-летний мужчина. Оба погибших были госпитализированы и находились в тяжелом состоянии. Один из них был подключен к аппарату ЭМКО.

Позже представитель УПЦ МП, митрополит Антоний подтвердил изданию информацию о двух летальных случаях от коронавируса среди монахов лавры, сообщает «Украинская правда». Вторым умершим от коронавируса в Киево-Печерской лавре стал иеродиакон Наум.

Всего из лавры были госпитализированы 12 человек. Также УП со ссылкой на депутатов-меценатов сообщает, что у настоятеля Павла диагностировали коронавирус. Он был госпитализирован в Александровскую больницу Киева.

Как писал «Ракурс», за последние сутки было зарегистрировано 63 случая инфицирования в Киево-Печерской лавре. В связи с этим комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение закрыть лавру на карантин.



