Коррупция в лесах. Фото: СБУ

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Коррупцию в карпатских лесах разоблачили украинские правоохранители.

На взятке задержали представителя государственного предприятия «Великобычковское лесоохотничье хозяйство». Оказалось, что лесник систематически получал взятки, поскольку наладил коррупционный механизм получения денег от незаконной реализации лесного сырья. Об этом 13 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что за определенные суммы денежных средств от обещал не мешать местным дельцам вырезать лес и вывозить с территории оптовые партии деревьев ценных пород без оформления соответствующих документов. Силовики задокументировали два факта сбыта 12 м3 неучтенного ясеня за 1 тыс. 200 долл.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, чтобы привлечь к ответственности других лиц, причастных к незаконной схеме.

Напомним, на Харьковщине прокуратура объявила подозрение четырем полицейским Валковского райотдела полиции в превышении служебных полномочий и пособничестве рубке леса, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса).