Рада разрешила избирать меру пресечения во время карантина по видеосвязи / Фото: kdka.org.ua

https://racurs.ua/n136668-rada-razreshila-izbirat-meru-presecheniya-vo-vremya-karantina-po-videosvyazi.html

Ракурс

Верховная Рада 310 голосами «за» в целом поддержала внесение изменений в раздел XI «Переходные положения» Уголовного процессуального кодекса Украины. Речь идет об особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве на период действия карантина.

Законопроект № 3276 регулирует вопросы соблюдения разумных сроков уголовного производства, обеспечения права человека на участие в судебном заседании, своевременного продления сроков содержания подозреваемых (обвиняемых) под стражей и, в целом, соблюдения задач и принципов уголовного производства.

Рассмотрение вопросов, отнесенных к полномочиям следственного судьи, суда (за исключением рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей) может быть проведено в режиме видеоконференции, о чем уведомляются стороны уголовного производства. Следственный судья, суд не вправе принять решение о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции, если за пределами здания суда находится подозреваемый, который возражает против избрания меры пресечения по видеосвязи.

Также, как указано в сравнительной таблице законопроекта, в случае невозможности определить следственного судью в соответствующем суде (кроме Высшего антикоррупционного суда), местный суд вносит мотивированное представление о передаче ходатайства для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции.

Как ранее писал «Ракурс», комитет Верховной рады по вопросам правовой политики принял решение о снижении зарплат судей на период карантина.