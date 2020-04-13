Рада предварительно изменила систему органов Антимонопольного комитета

https://racurs.ua/n136664-rada-predvaritelno-sozdala-v-amku-institut-dlya-rassmotreniya-jalob-na-publichnye-zakupki.html

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Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала законопроект № 3132, которым предлагается внести изменения в закон «Об Антимонопольном комитете Украины» с целью совершенствования системы органов АМКУ. Такое решение поддержали 244 парламентария.

Ранее комитет Рады по вопросам экономического развития отметил, что законопроект предлагает ввести институт уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок, которые назначаются и увольняются в порядке назначения и увольнения государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины в составе не менее семи человек.

При этом их количество может быть увеличено президентом по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы АМКУ; установление требований к образованию (в частности, юридическая, экономическая, образование) и стажу работы (не менее пяти лет в течение последних десяти лет) указанных уполномоченных; определение полномочий и порядка формирования комиссии (комиссий) по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и т. д., — говорится в объяснении профильного парламентского комитета.

Антимонопольный комитет поддержал принятие этого законопроекта.