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Поджигателей травы будут штрафовать на десятки тысяч гривен: Рада ужесточила ответственность
Поджигателей травы будут штрафовать на десятки тысяч гривен: Рада ужесточила ответственностьhttps://racurs.ua/n136662-shtrafy-za-podjog-travy-vyrastut-do-20-tys-grn-rada-ujestochila-otvetstvennost-za-zagryaznenie.htmlРакурс
Верховная Рада во время внеочередного заседания 13 апреля поддержала проект закона № 2339 о сохранении окружающей среды и усилила ответственность за поджог сухой травы, листьев и загрязнение воздуха. Соответствующее решение при голосовании за основу нашло поддержку 362 народных депутатов, а в целом — 328. Немедленное направление этого документа на подпись президенту поддержали 333 нардепа.
Проектом № 2339 предполагается существенно повысить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира и самовольное выжигание сухой травы.
В частности, законопроект № 2339 предусматривает следующую ответственность за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонах в населенных пунктах:
влекут наложение штрафа — от ста восьмидесяти до трехсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан;
на должностных лиц — от девятисот до тысячи двухсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан;
Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, — влекут за собой наложение штрафа на граждан от трехсот шестидесяти до семисот двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от тысячи двухсот шестидесяти до тысячи восьмисот тысяч рублей граждан.
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