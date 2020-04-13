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Ракурс
Поджигателей травы будут штрафовать на десятки тысяч гривен: Рада ужесточила ответственность

Поджигателей травы будут штрафовать на десятки тысяч гривен: Рада ужесточила ответственность

13 апр 2020, 15:00
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Верховная Рада во время внеочередного заседания 13 апреля поддержала проект закона № 2339 о сохранении окружающей среды и усилила ответственность за поджог сухой травы, листьев и загрязнение воздуха. Соответствующее решение при голосовании за основу нашло поддержку 362 народных депутатов, а в целом — 328. Немедленное направление этого документа на подпись президенту поддержали 333 нардепа.

Проектом № 2339 предполагается существенно повысить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира и самовольное выжигание сухой травы.

В частности, законопроект № 2339 предусматривает следующую ответственность за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонах в населенных пунктах:

  • влекут наложение штрафа — от ста восьмидесяти до трехсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан;

  • на должностных лиц — от девятисот до тысячи двухсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан;

  • Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, — влекут за собой наложение штрафа на граждан от трехсот шестидесяти до семисот двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от тысячи двухсот шестидесяти до тысячи восьмисот тысяч рублей граждан.

Штрафи за паління трави

Штрафи за паління трави

Штрафи за паління трави

Источник: Ракурс


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