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Паліїв трави штрафуватимуть на десятки тисяч гривень: Рада посилила відповідальність
Паліїв трави штрафуватимуть на десятки тисяч гривень: Рада посилила відповідальністьhttps://racurs.ua/ua/n136662-shtrafy-za-palinnya-travy-zrostut-do-20-tys-grn-rada-posylyla-vidpovidalnist-za-zabrudnennya.htmlРакурс
Верховна Рада під час позачергового засідання 13 квітня підтримала проект закону № 2339 щодо збереження довкілля та посилила відповідальність за паління сухої трави, листя і забруднення повітря. Відповідне рішення під час голосування за основу знайшло підтримку 362 народних депутатів, а в цілому — 328. Негайне направлення цього документу на підпис президенту підтримали 333 нардепи.
Проектом № 2339 передбачається суттєво підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу та самовільне випалювання сухої трави.
Зокрема, законопроект № 2339 передбачає наступну відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах:
накладення штрафу на громадян від ста восьмидесяти (3060 грн) до трьохсот шестидесяти (6120 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
на посадових осіб — від дев’ятиста (15,3 тис. грн) до тисячі двохсот шестидесяти (21,42 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот шестидесяти (6120 грн) до семисот двадцяти (12,24 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від тисячі двохсот шестидесяти (21,42 тис. грн) до тисячі восьмисот (30,6 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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