Паліїв трави штрафуватимуть на десятки тисяч гривень: Рада посилила відповідальність

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Верховна Рада під час позачергового засідання 13 квітня підтримала проект закону № 2339 щодо збереження довкілля та посилила відповідальність за паління сухої трави, листя і забруднення повітря. Відповідне рішення під час голосування за основу знайшло підтримку 362 народних депутатів, а в цілому — 328. Негайне направлення цього документу на підпис президенту підтримали 333 нардепи.

Проектом № 2339 передбачається суттєво підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу та самовільне випалювання сухої трави.

Зокрема, законопроект № 2339 передбачає наступну відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах: