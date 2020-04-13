Рада підтримала законопроект про інфраструктуру геопросторових даних / Фото: Слово і діло

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Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект про національну інфраструктуру геопросторових даних (№ 2370). «За» цей проект закону на позачерговому засіданні парламенту проголосували 302 нардепи.

Законопроект про інфраструктуру геопросторових даних є одним із чотирьох проектів закону, необхідних для повноцінного запуску ринку землі в Україні.

Національна інфраструктура геопросторових даних — це комплексна система, яка об'єднує десятки інформаційних шарів з важливими просторовими даними (рельєф, підземні/наземні комунікації, водні та лісові ресурси, інфраструктура, об'єкти нерухомості, статистична інформація, демографічні дані та ін.) на базі єдиної геодезичної та картографічної основ.

Проект закону № 2370 передбачає встановлення правових основ діяльності і функціонування геоданих, а також міжгалузеву інтеграцію геоданих і формування сучасної системи географічної інформації. Також, на думку авторів законопроекту, він забезпечить онлайн-доступ до цих даних.

У пояснювальній записці до проекту закону пропонується:

встановити правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

встановити принципи створення та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних та даних кадастрів;

сформувати сучасну систему забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації;

забезпечити відкриття у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами-монополістами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для повноцінного відкриття ринку землі народні обранці, окрім законопроекту № 2370, мали ухвалити проекти законів, які передбачають дерегуляцію у земельних відносинах (№ 2194), створення системи прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю (№ 2195), врегулювання відносин та вдосконалення процедур для протидії рейдерству в сфері земельних відносин (№ 0858).