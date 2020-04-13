Катер «Сокаль». Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n136666-viyskovo-morski-syly-zsu-pokazaly-kater-gospital-dlya-hvoryh-na-koronavirus-foto.html

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Коронавірус в Україні діагностований вже у 3 тис. 102 осіб. Для лікування хворих на COVID-19 Військово-морські сили Збройних сил підготували санітарний катер «Сокаль».

Цей катер призначений для пошуку, евакуації та порятунку постраждалих у морі. Він має медичну частину. Зважаючи на ситуацію, що склалася у країні, були прийнято рішення перетворити «Сокаль» на катер-госпіталь, у якому за потреби можна буде розмістити хворих на коронавірус. Про це повідомляє АрміяInform.

На катері є два ізолятори, один із них для тяжких хворих. Зазначається, що після прибуття на катер хворого оглянуть, зберуть необхідні зразки, після чого буде прийняте рішення щодо подальшої тактики його лікування, госпіталізації чи ізоляції. Рішення про перетворення судна на госпіталь було прийняте для того, щоб обмежити пересування хворого територією військової частини та його контактування зі здоровими людьми.

На випадок прийому хворих на коронавірус катер забезпечили дезінфекційними засобами, а також усіма необхідними медикаментами для надання допомоги. Окрім того, на борту організовано відповідне харчування для того, щоб хворі не були змушені його залишати на час лікування.

Нагадаємо, станом на 13 квітня COVID-19 виявили вже у 19 військовослужбовців Збройних сил України.