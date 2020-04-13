Катер «Сокаль». Фото: Twitter

https://racurs.ua/n136666-voenno-morskie-sily-vsu-pokazali-kater-gospital-dlya-bolnyh-koronavirusom-foto.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 3 тыс. 102 человек. Для лечения больных COVID-19 Военно-морские силы Вооруженных сил подготовили санитарный катер «Сокаль».

Этот катер предназначен для поиска, эвакуации и спасения пострадавших в море. На нем есть медицинская часть. Учитывая сложившуюся ситуацию в стране, было принято решение превратить «Сокаль» на катер-госпиталь, на котором при необходимости можно будет разместить больных коронавирусом. Об этом сообщает АрмияInform.

На катере есть два изолятора, один из них для тяжелых больных. Отмечается, что по прибытию на катер больного осмотрят, соберут необходимые анализы, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике его лечения, госпитализации или изоляции. Решение о переоборудовании суда в госпиталь было принято для того, чтобы ограничить передвижения больного по территории воинской части и его контакты со здоровыми людьми.

Для приема больных коронавирусом катер обеспечили дезинфицирующими средствами, а также всеми необходимыми медикаментами для оказания помощи. Кроме того, на борту организовано соответствующее питание для того, чтобы больные не были вынуждены его оставлять на время лечения.

Напомним, по состоянию на 13 апреля COVID-19 обнаружили уже у 19 военнослужащих Вооруженных сил Украины.