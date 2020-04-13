Изменения в бюджет на 2020 год согласовала Верховная Рада

https://racurs.ua/n136651-verhovnaya-rada-prinyala-izmeneniya-v-gosbudjet-2020.html

Ракурс

Изменения в бюджет на 2020 год сегодня во время внеочередного заседания согласовала Верховная Рада. Нардепы 249 голосами «за» поддержали секвестр бюджета в целом. В первом чтении за бюджет проголосовали 252 депутата.

Накануне рассмотрения «антикризисных» изменений в госбюджет-2020 комитет Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламентариям дать зеленый свет законопроекту № 3279 в новой редакции.

В частности, изменения в госбюджет предусматривают:

увеличение на 2 млрд грн доходов общего фонда (средства, перечисляемые Нацбанком) — с 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн;

уменьшение расходов на Фонд борьбы с COVID-19 с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн. Часть этих средств получат Министерство здравоохранения (15,8 млрд грн) и Министерство соцполитики (10 млрд грн — на выплату пенсий);

увеличение расходов Государственной судебной администрации на 1,08 млрд грн на осуществление правосудия служителями Фемиды;

частичное восстановление расходов фонда регионального развития (4,9 млрд грн), в области образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения.

Также законопроектом предусмотрены средства на оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от коронавируса. Кроме этого, изменения в бюджет предусматривают уточненную редакцию положения об ограничении уровня вознаграждения и зарплаты чиновникам на период действия карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что изменения в госбюджет предусматривают установление дефицита бюджета на уровне 298,4 млрд грн (7,5% от ВВП Украины, для сравнения в 2014 году цифра не превышала 4,7% ВВП), ограничение размера зарплат чиновников, а также судей (не более 10 минимальных зарплат — 47 тыс. 230 грн) до завершения карантина, сокращение финансовой помощи аграриям на 1,5 млрд грн и остальных госпрограмм (всего на 55,9 млрд грн), сохранение в местных бюджетах 13,44% поступлений от акциза за топливо, а также неизменность финансирования сферы дорожного хозяйства и правоохранительных органов.