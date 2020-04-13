Новый коронавирус в мире. Карта: google.com/maps

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Вторая волна коронавируса пройдет в ноябре 2020 года, но уже не будет такой сильной, как нынешняя.

Пандемия SARS-CoV-2 вряд ли закончится к лету, а продлится до 2021 года. Об этом 13 апреля заявил директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению Covid-19 Чжан Веньхун в интервью Caixinglobal.

По словам эпидемиолога, нынешняя пандемия достигла критической стадии. Количество заболеваний контролируется в США и Европе, но в Африке, Южной Америке и Индии новые случаи растут экспоненциально, что приносит большую неопределенность в глобальной борьбе с эпидемией.

Ученый убеждает, что существует достаточно малая вероятность новой масштабной волны, ведь в Китае применяют очень жесткие профилактические меры. Веньхун добавил, что КНР должна не только восстановить экономику, но и не допустить новой вспышки коронавируса.

На первом этапе нам нужно поддерживать наши достижения в борьбе с эпидемиями. Компании, которые возобновили свою деятельность, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции их работниками. Люди должны носить маски в общественных местах и часто мыть руки. Во время еды люди должны избегать совместного использования блюд, — отметил он.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пандемия китайского коронавируса SARS-Cov-2 может заставить людей приучаться к жизни в новых биологических реалиях. Если мутация приведет к возникновению новых болезней, то люди должны будут забыть о жизни, которая была до вспышки коронавируса.