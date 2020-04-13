Программа правительства Шмыгаля поступила в Раду

Правительство подало в Раду программу деятельности: что предлагают у Шмыгаля, фото — "Канал 24"

https://racurs.ua/n136663-pravitelstvo-podalo-v-radu-programmu-deyatelnosti-chto-predlagaut-u-shmygalya-dokument.html

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Программу деятельности 13 апреля подал Кабинет министров Дениса Шмыгаля в Раду.

Сегодня на сайте парламента появился текст постановления № 3330 «О Программе деятельности Кабинета министров Украины». Сейчас его передали на рассмотрение руководству парламента.

В программе, которую чиновники утвердили 2 апреля, определяются краткосрочные приоритеты. Среди них есть отдельный раздел, посвященный развитию государства в условиях пандемии коронавируса.

Среди долгосрочных приоритетов — пересмотр государственного бюджета на 2020 год, меры стимулирования экономики и поддержки украинского фермерства.

В финансовой политике правительство обещает проводить стратегическое и бюджетное планирование, которое сбалансирует бюджет, обеспечит эффективное сотрудничество с международными финансовыми организациями.

В программе декларируется цель повысить эффективность в администрировании налогов, сборов и таможенных платежей, а также привести налоговое и таможенное законодательство к стандартам Европейского союза.

В проекте программы правительства подтверждается курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также реализация принципов экономического, правового, социального развития, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

Напомним, что в течение года после одобрения программы деятельности Кабинета Министров Украины Верховная Рада Украины не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и принять резолюцию о недоверия ему.

Осенью 2019 года парламент утвердил программу деятельности правительства под руководством Алексея Гончарука. Однако уже в марте 2020 года Гончарук подал в отставку. Новое правительство возглавил Денис Шмыгаль.