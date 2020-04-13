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Ракурс
Уряд подав у Раду програму діяльності: що пропонують у Шмигаля, фото — "Канал 24"

Уряд подав у Раду програму діяльності: що пропонують у Шмигаля (ДОКУМЕНТ)

13 кві 2020, 14:35
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Програму діяльності 13 квітня подав Кабінет міністрів Дениса Шмигаля у Раду.

Сьогодні на сайті парламенту з’явився текст постанови № 3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України». Нині його передали на розгляд керівництву парламенту.

У програмі, яку урядовці затвердили 2 квітня, визначаються короткострокові пріоритети. Серед них є окремий розділ, присвячений розвитку держави в умовах пандемії коронавірусу.

Серед довгострокових пріоритетів є теза про перегляд державного бюджету на 2020 рік, заходи стимулювання економіки і підтримки українського фермерства.

Щодо фінансової політики, то уряд обіцяє стратегічне і бюджетне планування для збалансованості бюджету і боргової безпеки, забезпечення ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

У програмі декларується мета підвищити ефективність в адмініструванні податків, зборів та митних платежів, а також привести податкове і митне законодавство до стандартів Європейського союзу.

У проекті програми уряду підтверджується курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також реалізація принципів економічного, правового, соціального розвитку, передбачених Угодою про асоціацію України з ЄС.

Нагадаємо, що впродовж року після схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховна Рада України не може розглядати питання про відповідальність уряду та прийняття резолюції недовіри йому.

Програма уряду Шмигаля подана у Раду

Програма уряду Шмигаля подана у Раду

Програма уряду Шмигаля подана у Раду

Програма уряду Шмигаля подана у Раду

Програма уряду Шмигаля подана у Раду

Восени 2019 року парламент затвердив програму діяльності уряду під керівництвом Олексія Гончарука. Однак вже в березні 2020 року Гончарук подав у відставку. Новий уряд очолив Денис Шмигаль.

Джерело: Ракурс


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