Програма уряду Шмигаля подана у Раду

Уряд подав у Раду програму діяльності: що пропонують у Шмигаля, фото — "Канал 24"

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Ракурс

Програму діяльності 13 квітня подав Кабінет міністрів Дениса Шмигаля у Раду.

Сьогодні на сайті парламенту з’явився текст постанови № 3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України». Нині його передали на розгляд керівництву парламенту.

У програмі, яку урядовці затвердили 2 квітня, визначаються короткострокові пріоритети. Серед них є окремий розділ, присвячений розвитку держави в умовах пандемії коронавірусу.

Серед довгострокових пріоритетів є теза про перегляд державного бюджету на 2020 рік, заходи стимулювання економіки і підтримки українського фермерства.

Щодо фінансової політики, то уряд обіцяє стратегічне і бюджетне планування для збалансованості бюджету і боргової безпеки, забезпечення ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

У програмі декларується мета підвищити ефективність в адмініструванні податків, зборів та митних платежів, а також привести податкове і митне законодавство до стандартів Європейського союзу.

У проекті програми уряду підтверджується курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також реалізація принципів економічного, правового, соціального розвитку, передбачених Угодою про асоціацію України з ЄС.

Нагадаємо, що впродовж року після схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховна Рада України не може розглядати питання про відповідальність уряду та прийняття резолюції недовіри йому.

Восени 2019 року парламент затвердив програму діяльності уряду під керівництвом Олексія Гончарука. Однак вже в березні 2020 року Гончарук подав у відставку. Новий уряд очолив Денис Шмигаль.