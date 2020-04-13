Батальйон «Айдар». Фото: persha.kr.ua

https://racurs.ua/ua/n136661-voiennyy-turyst-yakyy-pryyizdyv-u-gosti-eks-komandyr-aydaru-zayavyv-scho-denys-iermak.html

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Денис Єрмак, брат глави Офісу президента Андрія Єрмака, не був бійцем батальйону «Айдар».

Таку заяву зробив колишній народний депутат і екс-командир штурмової роти батальйону «Айдар» Ігор Лапін. На власній сторінці у Facebook він відреагував на слова командира бойової машини піхоти у першій розвідувальній групі «Айдару» Богдана Коваля, які оприлюднили ЗМІ.

Я, Зола, командир штурмової роти батальйону «Айдар» періоду з червня по листопад 2014 року. Єрмак ніколи не воював в Айдарі. Цей воєнний турист приїздив у гості (два рази). Перший раз — восени 2014 року. Пару фоток і все, — йдеться в повідомленні.

Лапін додав, що зустрінеться з Єрмаком та поцікавиться в нього, де той воював в «Айдарі».

Лейтенант Збройних сил України Орест Каракевич, який був у батальйоні з червня 2014 до вересня 2015 року, заявив, Денис Єрмак ніколи з ним не співпрацював.

Те, що він із твоєю, Кузя [Богдан Коваль], групою на ТЕС фотографувався, не дає тобі право приписувати його до реальних бойових хлопців з «Айдару», — написав Каракевич.

Раніше ЗМІ повідомили, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис воював в АТО «виїзним» снайпером з 2014 по 2016 рік. Боєць «Айдару» Богдан Коваль заявляв, що Денис Єрмак у 2014 році приїжджав до батальйону спочатку як волонтер, а потім став приїжджати на його прохання і виконувати бойові завдання. За словами Коваля, Єрмак був вправним стрілком, але відмовився стати «айдарівцем».

Боєць зазначив, що повідомляв Єрмаку про те, що їм потрібен снайпер.

Ну добре, буде потрібен снайпер, то я можу приїхати, — цитує Коваль Єрмака.

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака, який є братом чинного глави офісу Президента Андрія Єрмака.