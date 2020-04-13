Кабмін хоче зекономити на пільгах та субсидіях. Фото: Etcetera Media

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Ракурс

Верховна Рада сьогодні голосуватиме за зміни до бюджету на 2020 рік. Законопроектом про зміни до держбюджету запропоновані низка правок, зокрема щодо зменшення видатків на певні категорії.

Так, уряд запропонував зменшити видатки на пільги та субсидії на 8,2 млрд грн. Про це повідомляється у пояснювальній записці до проекту закону, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Кабінет міністрів пропонує скоротити на 8 млрд 240 млн грн видатки на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі. Таким чином бюджет на субсидії зменшиться до 39,3 млрд грн замість 47 млрд грн, які були закладені спочатку.

Також пропонується зменшити виплату допомоги багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю на 1,3 млрд грн. Фінансування Державного фонду регіонального розвитку пропонують скоротити на 2,6 млрд грн, а субвенції на розвиток об'єднаних територіальних громад зменшити на 2,1 млрд грн.

Водночас законопроектом запропоновані додаткові видатки на Національну службу здоров’я у розмірі 15,8 млрд грн для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Також пропонується збільшити на 29,7 млрд грн видатки Пенсійного фонду для виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.

У змінах до держбюджету доходи бюджету зменшили на 119,7 млрд грн і тепер вони становитимуть 975,8 млрд грн. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 млрд грн. Найбільше видаткова частина держбюджету зросла за рахунок створення Фонду боротьби з коронавірусом, бюджет якого становить 64,67 млрд грн.

Зазначимо, Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, скликане на вимогу президента Володимира Зеленського. Ключовим питанням для нардепів сьогодні є внесення змін до державного бюджету на 2020 рік — законопроект № 3279.