Кабмин хочет сэкономить на льготах и ​​субсидиях. Фото: Etcetera Media

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Ракурс

Верховная Рада сегодня будет голосовать за изменения в бюджет на 2020 год. Законопроектом об изменениях в госбюджет предложены ряд поправок, в частности касательно уменьшения расходов на определенные категории.

Так, правительство предложило уменьшить расходы на льготы и субсидии на 8,2 млрд грн. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту закона, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Кабинет министров предлагает сократить на 8 млрд 240 млн грн расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме. Таким образом бюджет на субсидии уменьшится до 39,3 млрд грн вместо 47 млрд грн, которые были заложены изначально.

Также предлагается уменьшить выплату помощи многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью на 1,3 млрд грн. Финансирование Государственного фонда регионального развития предлагают сократить на 2,6 млрд грн, а субвенции на развитие объединенных территориальных общин уменьшить на 2,1 млрд грн.

В то же время законопроектом предложены дополнительные расходы на Национальную службу здоровья в размере 15,8 млрд грн для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Также предлагается увеличить на 29,7 млрд грн расходы Пенсионного фонда для выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.

В изменениях в госбюджет доходы бюджета уменьшили на 119,7 млрд грн и теперь они составят 975,8 млрд грн. В то же время расходы госбюджета увеличили на 82,4 млрд грн. Больше всего расходная часть госбюджета выросла за счет создания Фонда по борьбе с коронавирусом, бюджет которого составляет 64,67 млрд грн.

Отметим, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, созванное по требованию президента Владимира Зеленского. Ключевым вопросом для нардепов сегодня является внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год — законопроект № 3279.