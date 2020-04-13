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Рада рассматривает изменения в госбюджет, отмену рынка земли и штрафы за сжигание травы: трансляция

Рада рассматривает изменения в госбюджет, отмену рынка земли и штрафы за сжигание травы (ТРАНСЛЯЦИЯ)

13 апр 2020, 13:46
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Верховная Рада собралась после обеда 13 апреля на внеочередное заседание, созванное по требованию президента Владимира Зеленского. Ключевым вопросом для нардепов сегодня является внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год — законопроект № 3279. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Помимо секвестра бюджета, Верховная Рада должна рассмотреть следующие вопросы:

  • проект закона № 2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных во втором чтении;

  • законопроект № 3320, который предусматривает внесение изменений в закон о предотвращении COVID-19;

  • проект закона № 2339 о внесении изменений в украинское законодательство, в части усиления ответственности за загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира (этот нормативный акт предусматривает существенное увеличение штрафов за сжигание травы);

  • внесение изменений в закон «Об Антимонопольном комитете Украины» и некоторые другие законодательные акты (№ 3132);

  • законопроект № 3276 о внесении изменений в раздел XI «Переходные положения» Уголовного процессуального кодекса Украины о рассмотрении вопросов в ходе судебного производства на период карантина (второе чтение);

  • закон № 1049 с предложениями Зеленского о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование;

Кроме этого, Верховная Рада 13 апреля планирует рассмотреть ряд проектов постановлений народных избранников об отмене решения от 31 марта о принятии закона о рынке земли (обращении земель сельскохозяйственного назначения).

Источник: Ракурс


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