Рада рассматривает изменения в госбюджет, отмену рынка земли и штрафы за сжигание травы: трансляция

https://racurs.ua/n136647-rada-rassmatrivaet-izmeneniya-v-gosbudjet-otmenu-rynka-zemli-i-shtrafy-za-sjiganie-travy.html

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Верховная Рада собралась после обеда 13 апреля на внеочередное заседание, созванное по требованию президента Владимира Зеленского. Ключевым вопросом для нардепов сегодня является внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год — законопроект № 3279. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Помимо секвестра бюджета, Верховная Рада должна рассмотреть следующие вопросы:

проект закона № 2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных во втором чтении;

законопроект № 3320, который предусматривает внесение изменений в закон о предотвращении COVID-19;

проект закона № 2339 о внесении изменений в украинское законодательство, в части усиления ответственности за загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира (этот нормативный акт предусматривает существенное увеличение штрафов за сжигание травы);

внесение изменений в закон «Об Антимонопольном комитете Украины» и некоторые другие законодательные акты (№ 3132);

законопроект № 3276 о внесении изменений в раздел XI «Переходные положения» Уголовного процессуального кодекса Украины о рассмотрении вопросов в ходе судебного производства на период карантина (второе чтение);

закон № 1049 с предложениями Зеленского о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование;

Кроме этого, Верховная Рада 13 апреля планирует рассмотреть ряд проектов постановлений народных избранников об отмене решения от 31 марта о принятии закона о рынке земли (обращении земель сельскохозяйственного назначения).