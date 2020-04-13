Рада розглядає зміни до бюджету, скасування ринку землі та штрафи за спалювання трави: трансляція / Фото: rada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n136647-rada-rozglyadaie-zminy-do-budjetu-skasuvannya-rynku-zemli-ta-shtrafy-za-spaluvannya-travy.html

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Верховна Рада зібралася пообіді 13 квітня на позачергове засідання, скликане на вимогу президента Володимира Зеленського. Ключовим питанням для нардепів сьогодні є внесення змін до державного бюджету на 2020 рік — законопроект № 3279. Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Окрім секвестру бюджету, Верховна Рада має розглянути такі питання:

проект закону № 2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних у другому читанні;

законопроект № 3320, який передбачає внесення змін до закону про захист населення від інфекційних хвороб щодо запобігання COVID-19;

проект закону № 2339 про внесення змін до українського законодавства щодо посилення відповідальності за забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу (цей нормативний акт передбачає суттєве збільшення штрафів за спалювання трави);

внесення змін до закону «Про Антимонопольний комітет України» та деяких інших законодавчих актів (№ 3132);

законопроект № 3276 про внесення зміни до розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України щодо розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину (друге читання);

закон № 1049 з пропозиціями Зеленського щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування;

Окрім цього, Верховна Рада 13 квітня планує розглянути низку проектів постанов народних обранців щодо скасування рішення від 31 березня про ухвалення закону щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (так званого закону про ринок землі).