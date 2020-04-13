Батальон «Айдар». Фото: persha.kr.ua

https://racurs.ua/n136661-voennyy-turist-kotoryy-priezjal-v-gosti-eks-komandir-aydara-zayavil-chto-denis-ermak.html

Ракурс

Денис Ермак, брат главы Офиса президента Андрея Ермака, не был бойцом батальона «Айдар».

Такое заявление сделал бывший народный депутат и экс-командир штурмовой роты батальона «Айдар» Игорь Лапин. На собственной странице в Facebook он отреагировал на слова командира боевой машины пехоты в первой разведывательной группе «Айдара» Богдана Коваля, которые обнародовали СМИ.

Я, Зола, командир штурмовой роты батальона «Айдар» периода с июня по ноябрь 2014 года. Ермак никогда не воевал в Айдаре. Этот военный турист приезжал в гости (два раза). Первый раз — осенью 2014 года. Пару фоток и все, — говорится в сообщении.

Лапин добавил, что встретится с Ермаком и поинтересуется у него, где тот воевал в «Айдаре».

Лейтенант Вооруженных сил Украины Орест Каракевич, который был в батальоне с июня 2014 до сентября 2015 года, заявил Денис Ермак никогда с ним не сотрудничал.

То, что он с твоей, Кузя [Богдан Коваль], группой на ТЭС фотографировался, не дает тебе право приписывать его к реальным боевым ребятам из «Айдара», — написал Каракевич.

Ранее СМИ сообщили, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис воевал в АТО «выездным» снайпером" с 2014 по 2016 год. Боец «Айдара» Богдан Коваль заявлял, что Денис Ермак в 2014 году приезжал в батальон сначала как волонтер, а потом стал приезжать на его просьбы и выполнять боевые задачи. По словам Коваля, Ермак был искусным стрелком, но отказался стать «айдаровцем».

Боец отметил, что сообщал Ермаку о том, что им нужен снайпер.

Ну хорошо, будет нужен снайпер, то я могу приехать, — цитирует Коваль Ермака.

Напомним, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака, который является братом действующего главы офиса Президента Андрея Ермака.