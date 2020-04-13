Новий коронавірус у світі. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/ua/n136665-pandemiya-koronavirusu-u-knr-povidomyly-koly-chekaty-na-novu-hvylu-sars-cov-2.html

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Друга хвиля коронавірусу пройде у листопаді 2020 року, але вже буде такою сильною як нинішня.

Пандемія SARS-CoV-2 навряд чи закінчиться до літа, а триватиме до 2021 року. Про це 13 квітня заявив директор інфекційного відділення лікарні «Хуашань» в Шанхаї, глава експертної групи з лікування Covid-19 Чжан Веньхун в інтерв’ю Caixinglobal.

За словами епідеміолога, нинішня пандемія досягла критичної стадії. Кількість захворювань контролюється в США та Європі, але Африці, Південній Америці та Індії нові випадки зростають експоненціально, що приносить велику невизначеність у глобальній боротьбі з епідемією.

Науковець переконує, що існує досить мала ймовірність нової масштабної хвилі, адже в Китаї застосовують дуже жорсткі профілактичні заходи. Веньхун додав, що КНР мусить не лише відновити економіку, але й не допустити нового спалаху коронавірусу.

На першому етапі нам потрібно підтримувати наші досягнення в боротьбі з епідеміями. Компанії, які відновили свою діяльність, повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції їхніми працівниками. Люди повинні носити маски у громадських місцях та часто мити руки. Під час їжі люди повинні уникати спільного використання страв, — зазначив він.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що пандемія китайського коронавірусу SARS-Cov-2 може змусити людей привчатися до життя в нових біологічних реаліях. Якщо мутація призводитиме до виникнення нових хвороб, то люди повинні будуть забути про життя, яке було до спалаху коронавірусу.