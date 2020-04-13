Зміни до бюджету на 2020 рік ухвалила Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n136651-verhovna-rada-uhvalyla-zminy-do-derjbudjetu-2020.html

Ракурс

Зміни до бюджету на 2020 рік сьогодні під час позачергового засідання погодила Верховна Рада. Нардепи 249 голосами «за» підтримали секвестр бюджету в цілому. У повторному першому читанні за основу за бюджет проголосувало 252 депутати.

Напередодні розгляду «антикризових» змін до держбюджету-2020 комітет Ради з питань бюджету рекомендував парламентарям дати зелене світло законопроекту № 3279 у новій редакції.

Зокрема, зміни до держбюджету передбачають:

збільшення на 2 млрд грн доходів загального фонду (кошти, що перераховуються Нацбанком) — з 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн;

зменшення видатків на Фонд боротьби з COVID-19 з 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн. Частину цих коштів отримає Міністерству охорони здоров’я (15,8 млрд грн) та Міністерство соцполітики (10 млрд грн — на виплату пенсій);

збільшення видатків Державної судової адміністрації на 1,08 млрд грн на забезпечення здійснення служителями Феміди правосуддя;

часткове відновлення видатків фонду регіонального розвитку (4,9 млрд грн), в галузі освіти, науки, культури, спорту, охорони здоров’я.

Також законопроектом передбачені кошти на надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від коронавірусу. Окрім цього, зміни до бюджету передбачають уточнену редакцію положення щодо обмеження місячної винагороди і зарплати чиновникам на період дії карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зміни до держбюджету передбачають встановлення дефіциту бюджету на рівні 298,4 млрд грн (7,5% від ВВП України, для порівняння у 2014 році цифра не перевищувала 4,7% ВВП), обмеження розміру зарплат чиновників, а також суддів (не більше 10 мінімальних зарплат — 47 тис. 230 грн) до завершення карантину, скорочення фіндопомоги аграріям на 1,5 млрд грн та решти держпрограм (всього на 55,9 млрд грн), збереження у місцевих бюджетах 13,44% надходжень від акцизу за пальне, а також незмінність фінансування сфери дорожнього господарства та правоохоронних органів.